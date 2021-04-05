Бурый медведь Фома проснулся в Большереченском зоопарке

Омск, 5 апреля. Медведь Фома пробудился после зимней спячки в Большереченском зоопарке Омской области. Учреждение опубликовало видео с проснувшимся зверем.

Сразу после пробуждения Фома начал мыть свою пасть. На кадрах видно, как бурый медведь ест снег, прочищая организм с помощью влаги. Омичи умилялись проснувшемуся зверю в комментариях.

Сотрудники зверинца ранее предвещали пробуждение Фомы. Они заметили «окошко» в снегу, которое надышал медведь. Пробуждение зверя произошло позднее, чем обычно. Ранее Фома просыпался в конце марта.

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