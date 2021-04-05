Кабмин РФ выделит на развитие Арктики 15 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Кремль обнародовал дату послания Федеральному собранию. Президент Владимир Путин выступит с ежегодной речью в среду 21 апреля. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать темы традиционного обращения нашего лидера.
«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас», — сказал Песков.
Место оглашения послания будет объявлено позже, сейчас прорабатываются разные варианты. По словам Пескова, аккредитация для журналистов будет открыта в самое ближайшее время. Но уже сейчас известно, что одно из главных политических событий года пройдет полностью в очном формате. Правительство России со своей стороны сообщило о намерении перенести дату отчета в Госдуме с 21 апреля на 12 мая из-за назначенного на этот день обращения главы государства к парламенту.
Кабмин РФ выделит на развитие Арктики 15 млрд рублей
15 млрд рублей на развитие Арктики выделит российское правительство. Кабмин утвердил новую госпрограмму развития одного из самых суровых и холодных регионов Земли на ближайшие четыре года. Об этом заявил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
«На ее реализацию в течение трех лет будет направлено около 15 миллиардов рублей, в том числе уже в текущем году — почти 3,5 миллиарда. Цель этой программы — обеспечить устойчивое развитие региона, создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей», — подчеркнул глава правительства.
Серьезные вложения государства должны, по прогнозам правительства, окупиться сторицей за счет привлечения солидных инвесторов и притока частного капитала. А это поможет построить в Арктике без преувеличения цивилизацию XXI века на зависть коллективному Западу. Арктическая зона — в переводе с греческого «страна большого медведя» — лакомый кусок для геополитических антагонистов Москвы. На фоне глобального потепления стратегически важный регион становится все более привлекательным для международного судоходства. Не случайно Министерство обороны США еще пару лет назад разработало Арктическую доктрину, где главное место отведено ослаблению позиций России на покрытой снегом шестой части планеты, в том числе и посредством конкуренции в военной сфере.
«Русские витязи» отмечают свое 30-летие
5 апреля знаменитые на весь мир «Русские витязи» отмечают юбилей. Уникальной авиационной группе, виртуозу высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ исполняется 30 лет. Эффектное название «Русские витязи» придумали сами же летчики-пионеры группы. Впервые оно прозвучало за рубежом на премьерном польском авиашоу в Познани, спустя четыре с небольшим месяца после образования «Витязей». В числе стран, где выступали наши асы, Великобритания, Канада, Франция, США, Малайзия, Бельгия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, список внушительный. Кроме того, «Русские витязи» — постоянные участники крупнейших российских и зарубежных авиасалонов, демонстрационных показов авиатехники, парадов и военно-патриотических акций. В прошлом году покорители неба получили в распоряжение новейшие истребители Су-35С.