Кабмин РФ выделит на развитие Арктики 15 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Кремль обнародовал дату послания Федеральному собранию. Президент Владимир Путин выступит с ежегодной речью в среду 21 апреля. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать темы традиционного обращения нашего лидера.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас», — сказал Песков.

Место оглашения послания будет объявлено позже, сейчас прорабатываются разные варианты. По словам Пескова, аккредитация для журналистов будет открыта в самое ближайшее время. Но уже сейчас известно, что одно из главных политических событий года пройдет полностью в очном формате. Правительство России со своей стороны сообщило о намерении перенести дату отчета в Госдуме с 21 апреля на 12 мая из-за назначенного на этот день обращения главы государства к парламенту.