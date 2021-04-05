Marvel опубликовала новый трейлер сериала «Локи»

Лос-Анджелес, 5 апреля. Новый трейлер супергеройского сериала «Локи» появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Премьера проекта запланирована на лето.

Согласно сюжету, бог хитрости и плутовства Локи после кражи Тессеракта у команды Мстителей во время их попытки исправить ошибки в прошлом становится пленником организации, которая должна отвечать за целостность времени. Для искупления своих оплошностей главному герою придется исправить созданную им временную аномалию.

Опубликованный трейлер подтвердил дату выхода телесериала на онлайн-сервисе Disney+ — 11 июня 2021 года. В видео зрители смогли насладиться большим количеством кадров, которых до этого не видели.

«Пришло время Локи», — написано под трейлером.

Главные роли в сериале исполнят Том Хиддлстон (Локи) и Оуэн Уилсон (Мобиус М. Мобиус, глава секретной организации). Режиссером проекта выступила Кейт Херрон, известная по сериалу «Половое воспитание».

В скором будущем поклонников киновселенной ждет фильм об одной из самых ярких героинь — Черной вдове. После выхода в Сеть финального трейлера стало известно, что в проекте появится известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко.