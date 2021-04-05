Итальянская полиция задержала главаря мафии «Коза ностра»

Рим, 5 апреля. Правоохранители задержали в аэропорту города Палермо Джузеппе Кальварузо, который считается главарем мафиозной группировки «Коза Ностра».

Кальварузо долгое время жил в Бразилии, но вернулся на празднование католической Пасхи в Италию, где его и поймали. Также с ним были задержаны не менее четырех человек, все они подозреваются в причастности к мафиозным группировкам, вымогательстве, нанесении травм и похищении людей.

Еще несколько лет назад стражи порядка задержали около 50 человек в рамках расследования о новой верхушке мафии «Коза ностра». Предполагалось, что верхушка не собиралась в последние годы и существует проект по ее восстановлению.

Ранее сотрудники Интерпола арестовали беглеца из «Ндрангеты» Марка Ферена Клода Бьяра, находившегося в международном розыске несколько лет. Мафиози подвела его любовь к итальянской кухне, сообщал ФАН.