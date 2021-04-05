Тизер первой серии нового 3D-мультсериала «Супер МЯУ» опубликован в Интернете

В Сети появился тизер первой серии нового 3D-мультсериала «Супер МЯУ» о приключениях котят-супергероев. Ролик опубликовал на своих страницах в социальных сетях автор проекта — популярный писатель, создатель книжных и мультипликационных вселенных для детей Олег Рой, в творческом багаже которого уже имеется два популярных анимационных сериала — «Джинглики» и «Дракоша Тоша», ставших успешными как в России, так и за рубежом.

Новый мультсериал «Супер МЯУ» создается компанией «Рой Интертейнмент», где Рой является генеральным продюсером. Производство сериала ведет студия компьютерной анимации «Петербург» под руководством генерального директора Дарьи Давыдовой. Режиссер сериала — Татьяна Мошкова, сценарист — Инга Киркиж.

Студия «Петербург», которая создает такие проекты как «Смешарики», «Тима и Тома», «ПинКод», будет производить первый сезон мультсериала «Супер МЯУ», состоящий из 52 серий, в течение 2,5 лет.

Сериал создается сразу на двух языках: русском и английском. По словам автора проекта Олега Роя, работа над первой серией уже завершена и команда готовится к премьере. Судя по кадрам тизера, мультфильм получился очень красочным, ярким и динамичным, герои невероятно обаятельные, а качество картинки многие комментаторы уже сравнивают с мультфильмами всемирно-известных анимационных студий, таких как Dysney и Pixar.

Релиз сериала на ТВ и онлайн-платформах планируется осенью 2021 года.