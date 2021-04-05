Журналист-международник Ясинский назвал Украину шахматной доской для враждующих олигархов

Киев, 5 апреля. Украина стала ареной противостояния олигархических групп из самых разных стран мира, заявил украинский журналист-международник Олег Ясинский.

В эфире запрещенного президентом Украины Владимиром Зеленским телеканала «Перший Незалежний» Ясинский порассуждал над положением дел не только на Украине, но и во всем мире. Журналист убежден, что мир охватила война нового типа — война внутри капитализма. В этой войне люди играют вторичную роль — противостояние идет за капитал, переродившийся из средств производства в объект спекуляций.

«Украина — это классический пример. Совершенно очевидно, что Украина в текущих реалиях противостояния хищников стала шахматной доской для противостояния олигархических групп, не идеологических, а первую очередь капиталистических. И неважно, откуда эти олигархи — из Европы, из Америки или из самой Украины. Украина превратилась в плацдарм, оказалась в заложниках этих совершенно чуждых ей сил», — заявил Ясинский.

Журналист подчеркнул, что на войне олигархов и капиталов роль простых людей предельно вторична — они проигрывают в любом случае, когда побеждает та или иная олигархическая группировка. Однако здесь в игру вступают разномастные медиа, эффективно манипулирующие общественным сознанием. Ясинский убежден, что Украина превратилась в пример того, как эффективно профессиональные медиатехнологи могут «оболванить» население.

«Контроль над средствами массовой информации показал свою страшную силу. Нам показали, что нас в рекордные сроки очень легко одурачить, оболванить, превратить в идиотов, и уровень нашего образования и критичности не играет при этом ведущей роли. Наоборот — зная нашу логику, зная наше образование, профессионалы медиа манипулируют нами с еще большей легкостью. И единственный вопрос, который может возникнуть, глядя на такую умирающую систему — а что будет дальше?» — резюмирует эксперт.

Журналист подчеркнул, что не следует считать его прогнозы и высказывания чересчур апокалиптичными и трагическими, потому что агрессивная капиталистическая формация рано или поздно выродится. Под вопросом «что дальше?» Ясинский имел в виду именно то, как должно выглядеть будущее, свободное от доминирующих интересов вечно голодных капиталистов.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание ведущего украинского экономиста Светланы Кушнир. Эксперт убеждена, что текущая экономическая политика администрации Зеленского приведет к новому «тарифному майдану», и киевский кабмин оттягивает неизбежную бурю народного гнева как только может.