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Без вести пропавшего младшеклассника нашли в Южно-Сахалинске

Без вести пропавшего младшеклассника нашли в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 5 апреля. Девятилетний школьник, пропавший после уроков, нашелся живым и здоровым, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Следственный комитет по Южно-Сахалинску ранее инициировал проведение доследственной проверки по факту бесследного исчезновения ребенка. Известно, что мальчик ушел из школы и перестал выходить на связь.

Родители обратились в полицию. Вместе с родственниками полицейские начали поиски ребенка. Информация о том, где находился школьник, пока не поступала. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Трое подростков без вести пропали в Петербурге, сообщал ФАН. Двое из них неоднократно сбегали и состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Еще один мальчик, ученик седьмого класса, не вернулся домой впервые.

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