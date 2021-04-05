В NI назвали автономной боевой платформой российский бомбардировщик Ту-160

Вашингтон, 5 апреля. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 представляет собой не классический бомбардировщик, но может быть боевой платформой для пуска ракет.

Российская стратегическая авиация увеличила свое присутствие в мировом воздушном пространстве. Последний день марта запомнился особенной активностью российских стратегических бомбардировщиков, среди которых были замечены два Ту-160, пролетевших в сопровождении МиГ-31 над водами Баренцева и Норвежского море. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи американского военного эксперта Питера Сучиу в The National Interest, посвященной этим самолетам.

Эксперт отметил, что Ту-160, называемый в России «Белым лебедем», а в НАТО «Блэкджэком» является самым быстрым, самым большим и самым тяжелым бомбардировщиком в мире. Поскольку законы аэродинамики одинаковы для всех, нетрудно увидеть сходство силуэтов Ту-160 и американского бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. Главное превосходство «Белого лебедя», как отметил Питер Сучиу в том, что это не классический бомбардировщик как B-1.

«Ту-160 может работать как автономная боевая платформа для запуска ракет через люки бомбового отсека. После чего «Белый лебедь» может унестись со скоростью больше 2 Махов», — рассказал автор.

«Белому лебедю» принадлежит мировой рекорд по длительности беспересадочного полета. В сентябре 2020 года, как напомнил Питер Сучиу, два Ту-160, которыми командовали генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий взлетели с авиабазы в Энгельсе под Саратовом. Их маршрут проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также над Карским, Лаптевым, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями. Через 25 часов после взлета с тремя дозаправками в воздухе самолеты вернулись в Энгельс.

По сравнению с этим рекордным полетом недавний восьмичасовой облет Баренцева и Норвежского морей кажется легкой прогулкой. Но и этого было достаточно, чтобы побеспокоить норвежские силы ПВО и обескуражить западных военных экспертов, о чем сообщалось в европейской прессе.