В Иране задержан «израильский шпион»

Тегеран, 5 апреля. Власти Ирана арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки.

Предполагаемый шпион был задержан в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Вместе с ним была раскрыта группа лиц, также подозреваемых в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. При этом страны, с которыми могли работать задержанные, не называются. Также не уточняется, выходцем из какого государства является «израильский» шпион.

Iran claims to arrest ‘Israeli spy’ https://t.co/IvWWugtRgz — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 5, 2021

Официальных комментариев от иранских властей пока не поступало.

Высокие отношения

Взаимоотношения Ирана и Израиля имеют непростую историю: страны регулярно обвиняют друг друга в шпионаже, причем нередко эти обвинения приводят не только к тюремному наказанию разоблаченных разведчиков, но и к их гибели.

Так, например, летом 2020 года в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, осужденного за шпионаж в пользу Израиля и США. Обвинение заявляло, что мужчина работал на «Моссад», а также передавал ЦРУ информацию о перемещениях командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Последний был убит в январе 2020-го в ходе операции, санкционированной американскими властями.

Годом ранее по обвинению в шпионаже был осужден бывший израильский министр Гонен Сегев, его подозревали в передаче секретных данных Тегерану. Бывший чиновник, который на момент своего задержания уже несколько лет не проживал в Израиле, был арестован в Экваториальной Гвинее. После депортации на родину он предстал перед судом, приговорившим его к 11 годам лишения свободы.

Подобные истории — не редкость для двух стран, конфликт между которыми длится несколько десятков лет. Иран — фактически один из ключевых противников израильской политики, которую Тегеран признает оккупационной из-за палестинского вопроса и нежелания возвращать Восточный Иерусалим.

Усугубляет ситуацию и западная поддержка, которой активно пользуются израильские власти, в то время как между Ираном и США отношения складываются весьма напряженные. Тель-Авив активно поддерживает санкционный режим в отношении Тегерана и выступает против иранской ядерной программы, что также практически не оставляет двум государствам шансов на улучшение взаимоотношений.