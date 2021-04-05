«ФАН повсюду»: как интервью Меган Маркл и принца Гарри повлияло на BLM-движение

В начале марта герцогиня Сассекская Меган и ее муж, британский принц Гарри, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, ставшее мировым скандалом. Что именно из двухчасовой беседы взбудоражило общественность? На кого из королевской семьи пришелся основной удар? При чем тут движение BLM и станет ли Меган Маркл вице-президентом США?

Обо всем этом и многом другом беседуем с соавторами Telegram-каналов «Рыбарь» и «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Каков основной лейтмотив интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими?

Почему принц Гарри ушел из королевской семьи?

Могла ли Меган Маркл повторить судьбу принцессы Дианы?

По кому из королевской семьи интервью ударило сильнее всего?

Почему династию Виндзоров называют худородной?

Содержат ли подданные Великобритании новый образ жизни Гарри и Меган?

Какие предложения о работе уже поступали принцу?

Как интервью повлияло на BLM-движение и на ситуацию с мигрантами в самой Великобритании?

Станет ли Меган Маркл следующим вице-президентом США?

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