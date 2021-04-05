Турция ищет подрядчика для канала «Стамбул»

Анкара, 5 апреля. Проектные работы по строительству канала «Стамбул» достигли финальной стадии, о чем заявил сегодня глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

«Канал «Стамбул» имеет стратегическое значение для будущего Турции. С точки зрения перспектив развития торговых путей становится очевидной безотлагательность запуска проекта. На данный момент проектные работы и планы развития канала завершены. Подготовка к тендеру продолжается. Я хотел бы еще раз отметить, что у нас есть силы и решимость начать этот проект в самое ближайшее время и завершить его в короткие сроки», — заявил Караисмаилоглу.

Министр особенно подчеркнул важность строительства канала, поскольку пролив Босфор несет огромное значение для мировой торговли. К 2050 году через Босфор будут проходить 78 тысяч судов в год, что повышает риск возникновения нештатных ситуаций и нанесения серьезного ущерба мировой и местной экономике. По мнению турецких властей, канал «Стамбул» — идеальный проект и является одним из крупнейших логистических проектов в мире.

Канал «Стамбул» призван стать альтернативой Босфору и обеспечит прохождение судов между Чёрным и Мраморным морями. Дискуссии о его строительстве не утихают, поскольку реализация проекта может изменить международно-правовой режим конвенции Монтре. Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что положения Конвенции Монтре не будут распространяться на проектируемый канал.