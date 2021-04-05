В Кабмине отметили успешность транзита белорусских нефтепродуктов через порты РФ

Москва, 5 апреля. Поставки сырья из Белоруссии через российские порты превышают плановые показатели на четверть. Премьер-министр РФ акцентировал внимание на достигнутых успехах.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин считает, что соглашение по поставкам нефтепродуктов из Белоруссии через порты России привело к фактическому созданию нового международного транспортного коридора. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас через порты поставляется порядка 220 тыс. тонн грузов. Данная информация была озвучена во время совещания Мишустина с заместителями.

«Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тыс. тонн, это почти на четверть превышает запланированные объемы... образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор», — подчеркнул премьер.

Глава кабмина также сказал, что согласно прогнозам, в апреле будет продемонстрировано дальнейшее превышение плана. Минимальный размер превышения плановых показателей — 100 тыс. тонн.

Правительство РФ ранее утвердило программу по стимулированию социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Она будет действовать с 2021 по 2024 годы.