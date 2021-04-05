Психолог объяснил опасные последствия секса по дружбе

Москва, 5 апреля. Отношения без обязательств и секс по дружбе набирают популярность в обществе. Однако такой способ общения имеет свои подводные камни.

Подобные отношения спорны и опасны, так как физический контакт повышает возможность испытать чувство любви к партнеру, что может сломать дружеское отношение. Об этом предупредил психолог из Ярославля Александр Кузнецов.

Многие считают, что секс по дружбе упрощает жизнь, так как не нужно платить за друга в кафе. Также нет необходимости готовить, стирать и переживать о своем внешнем виде. При этом дружеское общение будет продолжаться. Однако подобные отношения приводят к привязанности и зависимости людей. Развивается невроз, так как часто возникает вопрос: «Не слишком ли мы сблизились?! Мы же просто друзья», объяснил специалист.

До этого психологи из США назвали тип расставания, который приносит наиболее сильные страдания. Ученые проанализировали отношения 600 добровольцев.