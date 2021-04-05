Фабрика по производству театральных кресел за 570 млн рублей появится на Кубани

Краснодар, 5 апреля. Краснодарский край обзаведется заводом по производству театральных кресел. В проект будет инвестировано 570 млн рублей.

Договор о реализации инвестиционного проекта подписали вице-губернатор края Александр Руппель и представитель ООО «Корона» Алексей Олефиренко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Стороны достигли договоренностей в рамках участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

«Краснодарский край готов предоставить инвестиционным проектам комплексную поддержку на всех этапах реализации. В целом сегодня в крае реализуется свыше 400 крупных проектов на общую сумму свыше 2,1 трлн рублей и планируемым созданием 64 тысяч рабочих мест», — подчеркнул Александр Руппель.

Проект предполагает строительство в Усть-Лабинске фабрики по производству кресел для залов, секционных кресел, а также оснащения сцены и мебели для холлов. Производительность предприятия составит 180 тыс. кресел в год. Выполнение проекта, который создаст 210 новых рабочих мест, рассчитано до 2028 года.