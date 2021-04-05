Анекдот Андрея Норкина о православном батюшке заставил зал взорваться от смеха

Москва, 5 апреля. Российский телеведущий Андрей Норкин нецензурным анекдотом успокоил участников горячей дискуссии в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

В ходе передачи гости обсуждали ДТП с известным блогером Эдвардом Билом и высказывались, что делать с нарушителями на дорогах. В какой-то момент дискуссия стала чересчур громкой, поэтому Норкин решил переключить внимание экспертов, рассказав анекдот.

«Стоит батюшка на переходе, а рядом с ним, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, — хипстер не очень воспитанный. И он стал батюшку подкалывать. Тот слушал, слушал, и в итоге говорит: «Сын мой, я ж православный, я и **** могу», — пошутил телеведущий в эфире.

После этого Норкин с улыбкой посоветовал гостям программы тоже его слушать.

Ранее в программе «Место встречи» Норкин пошутил о телефонных переговорах президентов США и Украины, вызвав смех в зрительном зале. Эксперты в эфире высказались, что финансовая помощь Вашингтона для Киева продолжится лишь после того, как украинская сторона проведет ряд необходимых для американцев реформ.