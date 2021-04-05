Путин подписал закон о праве президента РФ баллотироваться еще на два срока

Москва, 5 апреля. Закон о праве президента РФ баллотироваться еще на два срока подписал глава государства Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан во исполнение поправок к Конституции РФ. Так, ограничение числа сроков, в течение которых один человек может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Фактически норма позволяет нынешнему главе государства занимать должность президента еще в течение двух сроков.

Ранее Путин подписал закон, дающий главе государства полномочия назначать на высшие офицерские должности граждан РФ, не являющихся военнослужащими.