«Миграционное посольство» Байдена направляется в Гватемалу и Сальвадор

Вашингтон, 5 апреля. Специальный представитель президента США по «Северному треугольнику» Центральной Америки отправился с официальным визитом в Гватемалу и Сальвадор. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.

Новый визит в Центральную Америку

«Специальный посланник по Северному треугольнику Рикардо Сунига посетит Гватемалу и Сальвадор 5-8 апреля 2021 года для обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами наших совместных всеобъемлющих усилий по устранению коренных причин миграции и нелегальной миграции в регионе», — говорится в заявлении департамента.

В коммюнике также сказано, что Суньига обсудит с правительствами Джамматтеи и Букеле оказание помощи нуждающимся мигрантам.

США отказываются говорить с Гондурасом

Представитель Белого дома не намерен ехать в Гондурас, откуда идет основной поток мигрантов. В настоящее время в США идет судебный процесс по делу о наркоторговле, среди фигурантов которого оказался президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

30 марта Федеральный суд Нью-Йорка приговорил брата президента и конгрессмена Хуана Антонио Эрнандеса к пожизненному заключению за контрабанду 185 тонн кокаина и ввоз оружия. Власти Гондураса выступили с резкой критикой судебного решения.

3/6 A 10 días de mi elección en 2013, los Cachiros se reúnen en Belice con DEA y Fiscales de USA según @nytimes para ofrecer su rendición. Si conmigo los narcos pudieran comprar la impunidad, que es su falso testimonio, NO se habrían rendido ni los Cachiros ni los demás. pic.twitter.com/1x75Inij3H — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 8, 2021

Последний миграционный визит

Предыдущее «миграционное посольство», в ходе которого Вашингтон также обошел вниманием Гондурас, не увенчалось успехом. С 23 по 25 марта Рикардо Суньига вместе с экс-послом в Мехико Робертой Джейкобсон и директором СНБ по Западному полушарию Хуаном Гонсалесом посетили Мексику и Гватемалу.

Ничем, кроме требований Джейкобсон «не приближаться к границе» визит не запомнился — по словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда встречи были нацелены на «обмен мнениями».

Продолжение миграционного кризиса

Пока представители Байдена «ищут пути упорядоченной и безопасной миграции», в Гондурасе формируются новые многочисленные караваны беженцев, пытающихся попасть в США, чтобы укрыться от бедности, преступности и беззакония. Предвыборная риторика Джо Байдена, отказ от антимиграционной политики Трампа и обещания предоставить американское гражданство стали причиной беспрецедентного кризиса на южной американской границе.

За февраль 2021 года американские пограничники задержали более 100 тысяч нелегалов на границе с Мексикой. Большинство из них — одинокие мужчины, ищущие работы в США. Кроме того, были задержаны около 14 тысяч несовершеннолетних выходцев из Центральной Америки. Разлученные с родителями, они сейчас находятся в центрах временного содержания, за которые активно критиковали Дональда Трампа. 31 марта в их число вошли две девочки трех и пяти лет из Эквадора, которых просто перебросили через забор на границе.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор, несмотря на «продуктивные беседы» с американским коллегой, не побоялся раскритиковать его за провоцирование нового кризиса. Тем не менее Белый дом продолжает утверждать, что обстановка на южной границе — лишь «сезонное явление», которое можно разрешить переговорами с дружественными правительствами стран региона.