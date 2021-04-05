Охлобыстин осудил Собчак за скандальное интервью со скопинским маньяком

Москва, 5 апреля. Российское телевидение последнее время практически культивировало тему насилия, заявил бывший священник Иван Охлобыстин. Актер раскритиковал недавнее интервью Ксении Собчак.

Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком стало одним из самых обсуждаемых проектов последних недель. С критикой в адрес телеведущей выступил многодетный отец и кинозвезда Иван Охлобыстин, сообщает газета «Культура».

Звезда сериала «Интерны» признался, что не смотрел интервью ведущей со скопинским маньяком Виктором Моховым из соображений гражданского порядка. Артист уверен, что в современном мире нельзя популяризировать человека, который намеренно мучил двух несовершеннолетних беззащитных девочек.

«Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист», — заявил Охлобыстин в интервью изданию StarHit.

В целом, по словам актера, отечественное телевидение заметно постаралось в воспитании нации, чтобы обеспечить всем вредным. Охлобыстин заявил, что, имея возможность, он закрыл бы Первый канал и телеканал «Россия-1».