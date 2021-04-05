Некоторые категории россиян имеют право на две пенсии

Москва, 5 апреля. Отдельные категории граждан в некоторых случаях имеют право воспользоваться сразу двумя основаниями для получения двух разных пенсий, говорится в законах о пенсионном обеспечении.

Первая группа тех, кому положены две выплаты, — это лица, получающие пенсию в связи с инвалидностью, возникшей в результате госслужбы. К ним относятся военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и других силовых ведомств, получивших инвалидность при выполнении профессиональных обязанностей. В соответствии с законом № 400-ФЗ, помимо пенсии по инвалидности эти граждане при достижении пенсионного возраста имеют право на страховую пенсию по старости, но при условии минимального стажа (12 лет) и не менее 21 пенсионного бала.

Вторая группа лиц, обладающих правом на доплату от государства, — это члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. При этом выплаты им положены с момента, когда эти родственники достигнут 55 и 50 лет для мужчин и женщин соответственно, пишет Life.

Третья группа — гражданские служащие, которым положена доплата за выслугу лет. Помимо них на фиксированную надбавку к пенсии могут рассчитывать граждане пенсионного возраста, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на очном отделении в вузах, сельские пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, а также пожилые граждане в возрасте от 80 лет и инвалиды первой группы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий работающим россиянам. По словам представителя Кремля, соответствующие предложения уже готовы, однако окончательного решения по индексации выплат еще не принято.