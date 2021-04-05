Ущерб от действий директора департамента Минпромторга превысил 31 млн рублей

Москва, 5 апреля. Следственный комитет заявил, что ущерб от действий главы департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского составил около 31 млн рублей. Однако он свою вину отрицает.

Следователи утверждают, что Серватинский предоставил субсидии организации ООО «Исток» для проведения научно-исследовательских работ по основным важным направлениям гражданской промышленности. При этом он знал об отсутствии законных оснований, а также полностью игнорировал подчиненных, которые говорили о нарушениях.

По словам самого адвоката Серватинского, глава Минпромторга единолично принял решение о перечислении ООО «Исток» субсидии, к тому же впоследствии осуществил возврат перечисленных ранее денег. По всем подсчетам, ущерб составил 31 млн рублей. Суд уже потребовал соответствующую сумму от ООО «Исток». Сейчас Серватинский активно сотрудничает со следствием, несмотря на то, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Напомним, директора департамента Минпромторга задержали 1 апреля в Москве. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщал ФАН.