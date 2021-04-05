Букмекеры предсказали провал Манижи на Евровидении-2021

Лондон, 5 апреля. Международные букмекерские конторы предсказали певице Маниже провал на Евровидении. Россия во второй раз может не попасть в финал конкурса.

Наибольшим количеством шансов одержать победу обладают исполнители из Мальты (18%), Швейцарии (13%) и Франции (11%). По данным, которые предоставили агрегаторы букмекерских ставок Oddschecker, в пятерку также входят представители Болгарии и Италии, их шансы оцениваются в 7%. По прогнозам экспертов, Манижа может занять лишь 14-е место, ее шансы на победу букмекеры оценивают в 2%.

Если прогнозы букмекеров сбудутся, Манижа станет одной из российских исполнителей, которые, представляя страну, не смогли попасть в финал песенного конкурса. Такое, например, произошло после выступления Юлии Самойловой в 2018 году с композицией I Won’t Break.

На Манижу после победы в национальном отборе свалилось большое количество негатива. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что критики с помощью нападок на артистку и ее хит Russian Woman пытаются испортить репутацию федерального канала.