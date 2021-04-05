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В Китае рассказали, чем обернется поддержка ВСУ со стороны США в Донбассе

В Китае рассказали, чем обернется поддержка ВСУ со стороны США в Донбассе

Пекин, 5 апреля. Китайские пользователи Сети выступили в поддержку Москвы после очередной нападки со стороны Вашингтона на Россию.

Читатели китайского издания Guancha рассказали, чем для США закончится военная помощь Украины в Донбассе. По мнению интернет-пользователей, у Соединенных Штатов нет шансов против России с учетом ее военной мощи. Перевод публикует «НьюИнформ».

«Русские задали ритм, в котором хотят действовать, янки же все еще собираются работать по старому образцу: начать драку — купить оружие — заработать денег. Пусть посылают войска, все равно у США нет шансов, да и, конечно, они не осмелятся», — пишет один из читателей новостного издания.

«Если Соединенные Штаты осмелятся отправить войска, результат будет следующим: Украина превратится в руины и повсюду будут разрушения», — утверждает другой пользователь.

Отметим, в последнее время отношения между Украиной и Россией складываются не лучшим образом. В частности, после обещания главы Пентагона Ллойда Остина своему украинскому коллеге не бросать Украину на произвол судьбы перед лицом «агрессивной России» Россия приняла размещение западных войск на территории соседей как серьезную провокацию.

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