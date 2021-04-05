Экс-сотрудник «Макдоналдса» рассказал, как донести картошку фри свежей и хрустящей до дома

Канберра, 5 апреля. Способ, который позволит сохранить картошку фри хрустящей и вкусной до дома, раскрыл бывший сотрудник австралийского «Макдоналдса» Бруно Буше (Bruno Bouchet).

Следует выполнять определенный алгоритм действий, чтобы принести домой вместо мягкой картошки хрустящую и свежую закуску из ресторана. Для это нужно положить картофель фри на дно горизонтально. Это позволит сохранить картошку теплой. После этого следует закрыть ее гамбургером или другим блюдом. Пакет при этом должен оставаться немного открытым, приводит слова бывшего сотрудника ресторана быстрого питания LADBible.

Буше работал подростком в «Макдоналдсе» в течение трех лет. Он рассказал, что чаще всего посетители совершают одну и ту же ошибку. Они покупают картошку фри с собой и несут ее до дома в закрытом пакете. Внутри бумажной упаковки образуется пар, и картошка продолжает готовиться. Поэтому к тому времени, как человек оказывается дома, блюдо становится влажным, вялым и теряет свой вкус. При этом если оставить пакет полностью открытым, то картошка просто станет холодной.

До этого сообщалось, что американская корпорация «Макдоналдс» первый раз за пять лет обновила дизайн упаковок. Новый внешний вид разработали специалисты агентство Pearlfisher.