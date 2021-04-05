Худрук «Бурановских бабушек» раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Москва, 5 апреля. Песня «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять Россию на Евровидении, далека от фольклора, считает худрук «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева.

Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» выразила мнение, что Манижа сможет представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», однако для этого с ней нужно будет поработать.

Основная претензия Прокопьевой к песне Манижи заключается в том, что композиция «Русская женщина» не содержит в себе достаточно народного колорита, чтобы соответствовать фольклорному жанру.

«Нужно чувствовать духовно народ, физически, этически, эстетически. Если она росла не у нас — имеет ли смысл представлять именно фольклорный вариант?» — приводит вопрос Прокопьевой НСН.

Музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки» в первом составе представляла Россию на Евровидении в 2012 году и заняла второе место.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса не разделяют критику в адрес певицы Манижи. В их числе оказалась и светская львица Ксения Собчак, назвавшая нападки на исполнительницу спланированной атакой.