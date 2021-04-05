Кардиолог Минздрава РФ рассказал о последствиях коронавируса для сердца

Москва, 5 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией нового типа обостряет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что грозит серьезными последствиями для организма.

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по здоровью людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом на конгрессе «Человек и лекарство» рассказал главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов, сообщает РИА Новости.

«Проблемы острого периода болезни у тех, которые переносили COVID: повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения у пациентов без предшествующих ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения ковид-специфической терапии», — уточнил специалист.

По словам кардиолога, пациенты жалуются на увеличение массы тела, гиподинамию и участившееся употребление алкоголя. Все эти факторы значительно влияют на вероятность летального исхода от хронических заболеваний сердца.

Ранее международная команда исследователей провела анализ влияния коронавируса на здоровье ротовой полости. Выяснилось, что рот — одно из лучших мест для размножения клеток SARS-CoV-2.