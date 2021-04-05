Захарова раскритиковала сообщение об атаке «русских хакеров» на Правительство ФРГ

Москва, 5 апреля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение о кибератаке на бундестаг, которую якобы совершили «русские хакеры».

Ранее немецкие СМИ сообщили о хакерской атаке на Правительство ФРГ, жертвами которой стали несколько депутатов. Спецслужбы Германии подозревают, что за этим могут стоять «русские», однако никаких аргументов в подтверждение своей версии они не привели.

«Расцениваем это как очередной запуск западными СМИ заезженной пластинки о «русских хакерах», — отметила Захарова.

По традиции не предоставлено ни доказательств, ни ссылок на источники, подчеркнула она. Спикер МИД России добавила, что официальные запросы в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Берлин вряд ли направлял.