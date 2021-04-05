Загрязненная вода с бывшего химзавода заливает жителей Флориды

Таллахасси, 5 апреля. Власти американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение в нескольких округах из-за угрозы наводнения после аварии на территории бывшего химического завода.

Департамент общественной безопасности округа Манати предупредил о «неминуемой угрозе» неконтролируемого сброса сточных вод с резервуара бывшего завода по переработке фосфатов в Палметто. В одной из стен образовалась пробоина — около 3,6 млрд литров воды, в которой содержится фосфор и азот, может затопить окрестности и отравить водоемы, сообщает телеканал ABC News.

Местных жителей предупредили о возможной эвакуации. Сейчас специалисты осуществляют контролируемый сброс воды, чтобы избежать настоящей катастрофы.

В Подмосковье предотвратили несанкционированный сброс канализационных отходов ассенизаторскими машинами в технологический коллектор. Всю территорию взяли под контроль правоохранительные органы, сообщало РИАМО.