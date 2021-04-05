Скабеева в прямом эфире осадила раскричавшегося о «российской агрессии» генерала ВСУ

Москва, 5 апреля. Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева ответила экс-начальнику генштаба ВСУ Игорю Романенко на слова о якобы готовящемся «нападении» на Украину.

Романенко в прямом эфире начал воспроизводить тезисы украинских пропагандистов о якобы готовящейся «российской агрессии», которую Украина безуспешно пытается доказать с 2014 года.

«То есть, по-вашему, мы на полном серьезе готовим нападение на Украину? А почему не готовили семь лет? И кстати, вы никогда не пытались отбить у России Крым, прекрасно понимая, чем это закончится», — осадила генерала ведущая.

Однако украинский военный подложил гнуть свою линию, заявив, что Россия никогда не захватит Украину. При этом на ироничный вопрос о том, кто же будет спасать украинцев, Романенко не ответил.

«Вы нас не захватите никогда. Что бы там ни было с территориальными захватами, так или иначе мы отстоим и устоим. Если начнется полномасштабная война, это будет плохо для всех», — раскричался генерал.

Романенко продолжил придумывать мотивацию для «российской агрессии», обвинил РФ в переброске военной техники в Крым «с Дальнего Востока», а также раскритиковал известных российских журналистов за поддержку Донбасса. Скабеева же иронично подвела итог диалога.

«Вашими устами мы наконец-то осознали, что через де-три недели Россия захватит Киев. И начнет с Дальнего Востока», — сказала ведущая.

Ранее пресс-секретарь президент РФ заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Он подчеркнул, что перемещение ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие государства, передает RT.