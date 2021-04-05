Украинская звезда фильма «Кандагар» Богдан Бенюк пожаловался на Владимира Машкова

Киев, 5 апреля. Съемки фильма «Кандагар» в 2010 году обернулись ссорой между двумя ведущими актерами. Подробности конфликта актер Богдан Бенюк рассказал на украинском телевидении.
Одиозный ведущий украинского телеканала националист Антон Мухарский попросил гостя студии рассказать, как у него складывались отношения с «коллегами-москалями» на съемках известного российского художественного фильма. Конфликт случился из-за любопытства актера Владимира Машкова, который увидел украинские буквы на телефоне коллеги.
«Это был 2007 год, мы снимались в «Кандагаре» (2010 год – прим. ред.)… Я телефон свой достал, и Машков говорит: «А что у тебя там, что за буква?» – «є» увидел, «ї». Я говорю: «Как – наши буквы.»
«Так что, они в телефоне есть?» Я говорю: «Ну а как же!..»
Всегда проблема России – превосходство их, украинцы всегда это ощущали, и оно было», — пожаловался «оскорбленный» украинский актер.
По словам Бенюка, его родная страна буквально «выздоравливает на войне», а Россия своим поведением якобы не имеет права на «прощение».
«Мы должны получить сатисфакцию возрождения, оздоровления. Мы сейчас этот момент оздоровления проходим в войне», — приводит слова украинского актера издание «Новый день».
Известный российский актер Александр Машков по рассказам коллег славится тяжелым характером. Недавно вдова Олега Табакова рассказала о конфликте между актером и ее сыном.