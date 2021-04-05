Украинская звезда фильма «Кандагар» Богдан Бенюк пожаловался на Владимира Машкова

Одиозный ведущий украинского телеканала националист Антон Мухарский попросил гостя студии рассказать, как у него складывались отношения с «коллегами-москалями» на съемках известного российского художественного фильма. Конфликт случился из-за любопытства актера Владимира Машкова, который увидел украинские буквы на телефоне коллеги.

«Это был 2007 год, мы снимались в «Кандагаре» (2010 год – прим. ред.)… Я телефон свой достал, и Машков говорит: «А что у тебя там, что за буква?» – «є» увидел, «ї». Я говорю: «Как – наши буквы.»

«Так что, они в телефоне есть?» Я говорю: «Ну а как же!..»

Всегда проблема России – превосходство их, украинцы всегда это ощущали, и оно было», — пожаловался «оскорбленный» украинский актер.