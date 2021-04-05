После гибели ребенка в Донбассе завели уголовное дело

Донецк, 5 апреля. СК РФ завел уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела украинских силовиков в поселке Александровском Донецкой Народной Республики.

Украинские военные открыли огонь с «применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов» на улице Дорожной. В результате взрыва скончался пятилетний мальчик, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

В Следственном комитете сообщили, что военные нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».