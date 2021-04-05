Стали известны подробности взрыва на автосервисе в Ульяновске

Ульяновск, 5 апреля. Взрыв паров в бензобаке прогремел во время ремонта в автосервисе на улице Энтузиастов, передает источник ФАН в экстренных службах.

От полученных травм на месте скончался 47-летний мужчина. По предварительным данным, перед инцидентом погибший ремонтировал бензобак. Правоохранительные органы инициировали проверку по факту случившегося. Все обстоятельства и причины взрыва в настоящий момент устанавливаются.

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв, эвакуированы 19 человек, сообщало агентство URA.RU. Предположительно, хлопок произошел из-за паров бензина, в частности, неосторожного обращения с огнем со стороны одного из жильцов.