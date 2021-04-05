Путин подписал закон о праве президента назначать гражданских на генеральские должности

Москва, 5 апреля. Российский президент Владимир Путин подписал закон, дающий главе государства полномочия назначать граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности.

Подписанный Путиным документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что мера распространяется на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства, и вносит поправки в федеральный закон «Об обороне».

При этом в пояснительной записке к документу подчеркивается, что назначение гражданских на высшие офицерские должности не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих. В этом случае государство не обязано предоставлять им социальные гарантии, на которые могут рассчитывать военные и их семьи.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в Сети и публичное оскорбление ветеранов гражданам может грозить уголовное наказание, передает RT.