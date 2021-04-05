Состав янтаря поможет найти лекарство от неизлечимых инфекций

Москва, 5 апреля. Давно известно о лечебных свойствах янтаря, подробный химический состав которого недавно проверяли ученые. Результаты их исследования объяснили эффективность лечебного действия.

В США ежегодно около трех миллионов человек заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. 1% таких пациентов погибает, сообщает Planet Today. Экспертам удалось детально изучить ряд химических соединений балтийского янтаря, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе с инфекциями.

Итоги работы стали известны на сессии Аmerican Chemical Society. Используя растворитель для янтарной крошки, специалисты выделили определенные химические соединения. Ученые обнаружили вещества с высокой биологической активностью — абиетиновую, дегидроабиетиновую и палюстровую кислоты. Исследователи заявили, что абиетиновые кислоты, а также их производные могут быть основой новых препаратов для борьбы с инфекциями, которые остаются стойкими к антибиотикам.

Ранее сообщалось о самых популярных покупках китайских туристов в России. Помимо любви к шоколаду, меду и молоку, китайцы испытывают большой интерес к янтарным украшениям.