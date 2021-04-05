Откровенные видео с британскими подростками привели к секс-скандалу в Сети

Лондон, 5 апреля. Секс-видео с участием британских школьниц попали на порно-сайты. Жертвами утечки пикантной информации стали девушки 14 и 15 лет, чьи клипы распространились в Сети.

Скандальная история случилась в Великобритании, где почти 30 девушек пожаловались в правоохранительные органы, что нашли свои интимные кадры в интернете. Видео с сексуальными забавами несовершеннолетних британок попало не только в социальные сети, но и на порносайты, которые наживаются на подобном контенте. О секс-скандале в британском обществе сообщает The Mirror.

Как оказалось, утечки случались тогда, когда девушки отправляли личные кадры какому-то человеку, а он, видимо, распространял контент дальше. К ужасу девушек, откровенные клипы мгновенно становились вирусными и сперва покоряли общедоступную Сеть, а потом попадали на порносайты, которые зарабатывают деньги, продавая рекламные площади для такого содержимого и так далее.

«Это отвратительно, что порно-бароны могут наживаться на кадрах с девушками, оказавшимися в «отчаянной ситуации», — заявила основательница NotYourPorn Кейт Айзекс.

По словам адвоката, жертвы могут спокойно подать в суд на сайты, которые размещают подобные материалы. Правда, в том случае, если их жалобы услышат и контент будет признан незаконно размещенным, пострадавшим придется ждать до двух недель, пока материалы будут удалены.

«В школах — особенно в школах для мальчиков — существует культура обмена и хвастовства. Чаще всего именно мальчики отправляют такой контент своим товарищам и загружают его», — добавила эксперт.

Подобные истории происходят на фоне набирающего обороты скандала, в ходе которого десятки школ, колледжей и университетов Великобритании стали центрами скандалов о сексуальном насилии над детьми в возрасте девяти лет. Более 11000 учеников и студентов анонимно рассказали, что стали жертвами изнасилования и домогательств.