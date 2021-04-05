Минстрой РФ выбрал самый благоустроенный город Дагестана

Махачкала, 5 апреля. Минстрой России признал Каспийск самым благоустроенным среди десяти дагестанских городов. Столица региона оказалась лишь на четвертом месте рейтинга.

Специалистами федерального ведомства были рассмотрены жилье и прилегающие пространства в том или ином городе, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общегородское пространство, а также социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура. Они оценивались по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления. Максимум каждый город суммарно мог набрать 360 баллов.

Эксперты Минстроя пришли к выводу, что только два дагестанских города обладают благоприятной средой — это Каспийск, набравший 185 баллов, и Кизляр с 183 баллами.

Индекс качества городской среды в Махачкале оказался ниже, чем в Буйнакске — 173 против 177 баллов. Далее в рейтинге расположились Хасавюрт, Дагестанские Огни, Дербент, Кизилюрт и Избербаш. Самым неблагоустроенным городом республики признан Южно-Сухокумск, набравший 139 баллов по методике федерального Минстроя.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана прорабатывают вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей Махачкалы. В частности, во все три внутригородских района столицы планируется направить воду из Миатлинского водохранилища.