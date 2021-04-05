Патрушев: дефицита удобрений в России не ожидается

Москва, 5 апреля. Дефицита удобрений в России не предвидится, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По мнению министра, правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения, что позволит избежать их нехватки. При этом он уточнил, что в 2020 году цены по разным составляющим выросли от 10% до 41%.

Минсельхоз совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, властями регионов и союзами прорабатывают вопрос обеспечения в полном объеме удобрениями аграриев, рассказал Патрушев. Он выразил надежду, что в 2021 году на 1 гектар пашни будет приходиться 55 килограммов удобрений.

Повышение объема удобрений позволит увеличить рентабельность сельхозорганизаций и нарастить товарную массу продукции, что представляет для Минсельхоза первостепенную важность, подчеркнул Патрушев. Министр добавил, что к 2025 году ожидается, что на 1 гектар пашни будет приходиться 80 килограммов удобрений.

Глава Минсельхоза РФ ранее сообщил об увеличении объема внешней торговли почти на 20% по итогам 2020 года. Он обратил внимание, что впервые в истории страны сельскохозяйственный экспорт превысил импорт.