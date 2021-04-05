Правоохранители задержали главу ячейки «Свидетелей Иеговы» в Кемеровской области

Кемерово, 5 апреля. Полицейские узнали о работе офиса запрещенной в РФ организации «Общество свидетелей Иеговы» в городе Тайга и провели задержание лидера местного отделения.

Чтобы руководитель сектантов не скрылся, стражам порядка пришлось оцепить здание по периметру. Во время досмотра у него нашли материалы, запрещенные к распространению на территории РФ. По данным правоохранителей, глава свидетелей Иеговы в Тайге занимался вербовкой в свою ячейку новых людей.

Ранее полицейские задержали вербовщика из свидетелей Иеговы в Саратове, сообщал ФАН. Помимо вовлечения людей в секту местный житель отвечал за составление отчетов по сбору денежных средств.