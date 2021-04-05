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Путин подписал закон о включении юрлиц в список источников финансирования иноагентов

Путин подписал закон о включении юрлиц в список источников финансирования иноагентов

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает юридические лица РФ в перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации (НКО) иноагентом.

Закон дополняет список иностранных источников финансирования для признания НКО иностранным агентом и включает в него российские юрлица, владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

Тем самым ужесточаются требования к НКО, выполняющим функции иностранных агентов, а также к работающим в России иностранным НКО.

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