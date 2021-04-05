Глава Минкульта Украины заявил, что Киев не запретит артистам выступать в РФ

Киев, 5 апреля. Украина не сможет запретить своим артистам выступать в России, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.

По словам главы министерства культуры, власти не должны наказывать тех, кто поддержал возвращение Крыма в состав России. Ткаченко рассказал, что раньше Украина и РФ снимали совместные сериалы, но стороны прекратили такое сотрудничество. Есть и те артисты, которые перестали выступать в соседнем государстве и сосредоточились на международном и украинском рынках, говорит он.

«Мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Лободе, еще кому-то, кому нравится Москва, несмотря на все это, выступать», — заявил глава украинского ведомства.

Ткаченко предложил провести публичную дискуссию на тему выступления украинских артистов в России. Он напомнил, что Украина является свободной страной, поэтому за частную точку зрения артистов наказывать не надо, но и не стоит вручать ордена за противоположную позицию.

Ранее российский сенатор Константин Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка. МИД Украины также выступил против денонсации договора с РФ о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года, передает НСН.