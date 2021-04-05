Певица Алена Кравец заявила, что Вячеслав Зайцев стремительно превращается в овощ

Москва, 5 апреля. Состояние тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева с каждым днем становится все хуже. Как сообщила певица Алена Кравец, модельер стремительно превращается в овощ.

Народный художник России, известный советский и российский модельер 2 марта отметил свое 83-летие. В этот день знаменитого кутюрье решили проведать многие звезды первого эшелона. Однако сам модельер, вероятно, не совсем понимал, что происходит вокруг него.

Как рассказала Кравец, в прошлом неоднократно участвовавшая в модных показах Зайцева в качестве модели, болезнь Паркинсона прогрессирует. Кутюрье, по словам артистки, практически утратил возможность внятно разговаривать.

«Болезнь Паркинсона, к сожалению, прогрессирует — наш любимый Слава Зайцев стремительно превращается в овощ», — со слезами отметила Кравец в комментарии «Дни.ру».

Звезда также заявила, что немощью модельера решили воспользоваться новые «Цивин и Дрожжина», снимающие его на видео и выпрашивающие у ничего не подозревающих поклонников Зайцева деньги под предлогом различных акций.

Эту ситуацию на днях прокомментировала вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли. Она поддержала давнего друга и осудила людей, пользующихся его беспомощным состоянием.