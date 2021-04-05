Звездные должники, попавшие во внимание судебных приставов

Как среди западных, так и среди российских звезд есть должники, периодически попадающие в различные черные списки. Это не говорит о бедности селебрити или даже о нежелании платить. Не всегда публичные люди способны упорядочить свои дела, чтобы не пропускать задолженность. А иногда, действительно, суммы превышают их доходы, и приходится влезать в кредитные обязательства. ФАН приводит список самых известных неплательщиков.

На первом месте оказался не сам публичный человек, а его сын, но папа активно принимал участие в погашении долга. Это сын Бориса Грачевского — Максим. Его долг составляет 1 085 284 866,73 рубля по кредитному договору, в котором он выступил поручителем. Плюс исполнительский сбор — 75 969 940,67 рубля. На покрытие таких долгов наследия создателя «Ералаша» явно не хватит.

На втором месте, как и положено, король российской эстрады Филипп Киркоров. Мы не берем в расчет пять его долгов за парковку по пять тысяч рублей. Главный его долг — перед латвийским банком в 69 584 078,89 рубля по заключенному давно кредитному договору. Такая же сумма солидарно взыскивается с его компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн».

Третье место прочно удерживает экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. «Бронза» досталась футболисту благодаря его задолженностям по алиментам — пять миллионов и 2 796 481,55 рубля — на два исполнительных производства.

Частенько в черный список попадает еще одна персона — экс-балерина Анастасия Волочкова. На данный момент за ней числится штраф в 20 тысяч рублей — за поездку в Дивеевский монастырь, когда она, нарушив все запреты из-за коронавируса, заглянула еще и в Дивеево, где отправилась в гости к хозяину местного магазина. Также Анастасия забыла в этом году оплатить налоги в размере 48 991 рубль.

Николай Фоменко фактически никогда не оплачивает вовремя штрафы ГИБДД, и сейчас у него четыре таких по 500 рублей.

Анастасия Заворотнюк еле ушла от долга в 200 тысяч евро по кредиту, который она брала на строительство дома, и теперь должна выплатить налоги за два года.

Ранее ФАН писал, что театр «Лицедеи» задолжал более трех миллионов рублей за аренду и коммуналку из-за пандемии. Руководитель театра Виктор Соловьев рассказал, что ему также надо искать деньги на то, чтобы выплатить их актерам, которые уходили в вынужденный простой.