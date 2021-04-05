Донбасс сегодня: ВСУ несут потери на минах, бойцы угрожают командирам оставить позиции

Донбасс, 5 апреля. Киевские силовики получили приказы командиров противостоять ОБСЕ «любыми способами». Бойцы ВСУ предъявляют ультиматум командованию. Украинские карты минных полей не соответствуют реальности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе прошли без обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Местные жители в социальных сетях довольно неоднозначно воспринимают внезапную тишину после нескольких недель обострения на линии фронта и гибели двух гражданских в Донецкой Народной Республике, включая пятилетнего мальчика. Многие комментарии донецких и луганских пользователей отмечают, что отсутствие обстрелов может означать «скорее затишье перед бурей», а не добрую волю украинского командования и силовиков.

ВСУ противостоят ОБСЕ «доступными способами»

Украинское командование после провала всех маскировочных мероприятий и выявления наблюдателями ОБСЕ запрещенной техники ВСУ в населенных пунктах приказало подразделениям в зоне силовой операции блокировать работу сотрудников миссии «любыми доступными способами», сообщает разведка Народной милиции ДНР. Нормой стало физическое препятствование деятельности наблюдателей, прибывших в согласованные с украинской стороной районы мониторинга. К примеру, 2 апреля солдаты Киева не допустили иностранцев на железнодорожную станцию города Константиновки, куда постоянно прибывают украинская техника и вооружения.

При этом стоит отметить, что данный город находится в глубоком тылу украинской армии и аргументы об «обеспечении безопасности наблюдателей в опасных районах» априори не могут быть использованы командованием для мотивирования запрета на допуск. Таким образом, можно констатировать, что киевские силовики перешли к тактике полного беспредела по отношению к иностранной миссии.

Бойцы армии Киева предъявляют ультиматум командованию

Об этом сообщает донецкое управление Народной милиции со ссылкой на информацию разведки. В зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на данный момент отмечено прибытие командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко для выяснения причин участившихся подрывов военнослужащих на своих минно-взрывных заграждениях. Недавно при перемещении между позициями бригады погиб боец Яновский, который подорвался на взрывном устройстве, ранее установленном предшественниками из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Причиной этого инцидента, как и практически всех остальных, стало отсутствие актуальных карт минных полей. В связи с таким положением дел в передовых подразделениях украинской армии нарастают конфликты между личным составом и командованием. Военнослужащие отказываются выполнять приказы и перемещаться между позициями без сопровождения представителей саперных подразделений. Бойцы 1-й роты 109-го батальона 10-й бригады и вовсе поставили командованию ультиматум, заявив, что полностью оставят позиции, если офицеры не примут мер по уточнению карт минных полей и разминированию маршрутов.

Карты минных полей ВСУ не соответствуют реальности

Аналогичная ситуация с минированием отмечается и в Луганской области, сообщают в Народной милиции ЛНР. В зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ работает комиссия инженерной службы штаба силовой операции. Причины все те же — небывалые потери от подрывов на минах. Важно отметить, что, по информации луганчан, за полгода пребывания 80-й бригады ВСУ на передовых в данном соединении погибло 14 и ранено 18 военнослужащих из-за подрывов на своих минных полях.

По ходу работы комиссия выявила существенные недостатки и нарушения в организации бригадой военно-инженерного дела. Оказалось, что украинские силовики далеко не во всех случаях выставляют знаки о минировании. Но основным является тот факт, что в формулярах минных полей выявлены грубые несоответствия с реальной обстановкой.