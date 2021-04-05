Киев, 5 апреля. Жители Украины будут поставлены на грань выживания, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит текущую тарифную политику, заявила экономический эксперт Светлана Кушнир.

В эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний» Кушнир поделилась возмущением по поводу государственных наград, которые президент вручает многодетным семьям. Кушнир уверена, что многодетным семьям важнее реальная поддержка от государства, а не награды из драгметаллов.

«Многодетным семьям лучше не ордена выдавать, а помогать с оплатой коммуналки и давать деньги на качественную еду и товары. Что им будет от той награды? Да ничего? Я понимаю, что надо как-то стимулировать многодетные семьи, награждать, но дорогая власть, давайте все-таки подумаем головой. Пир во время чумы, я не знаю, как это комментировать без обсценной лексики», — заявила эксперт.

Власти Украины продолжают ужесточать ценовую политику в отношении тарифов на ЖКХ, и в ближайшем будущем граждан Незалежной ждет очередное масштабное повышение цен — на этот раз на электричество. Цена киловатт-часа поднимется более чем в два раза. Кушнир уверена, что власти как могут откладывают это решение, потому что очередной скачок цен закономерно приведет к волне народного гнева.

«У нас ситуация критическая. Недавно в кабмине прошел слушок, что на этой неделе собирались снова цены на коммуналку поднимать. Однако поняли, что будет «тарифный майдан» и решение перенесли с апреля на май. 1,68 гривны вырастет до 3,50 за киловатт-час. Какая семья может это выдержать? Вот вы хорошо рисуете? Я — нет. А похоже, нам скоро придется деньги рисовать, чтобы выжить. На Украние десятки миллионов людей, и они хотят жить, а не выживать, так что власти надо задуматься», — предсказала экономист.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как Киев постепенно ужесточает репрессии в отношении русскоговорящего населения страны. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал составленную на его имя и представляющую интересы миллионов русскоговорящих граждан петицию. Авторитетный политолог Вадим Колесниченко заявил, что действующий по указке США и Европы украинский лидер разрушает Незалежную и вынуждает миллионы человек покинуть страну.