Россия приняла устав Международной организации по миграции

Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии Россией устава Международной организации по миграции (МОМ).

Документ обеспечивает организованное перемещение мигрантов и беженцев. Его опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Международная организация по миграции с 2016 года связана с ООН. Она занимается организацией перемещения мигрантов, а также помогает беженцам и тем, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал дату проведения послания Федеральному собранию.