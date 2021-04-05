Мордовию ждет резкое потепление

Саранск, 5 апреля. Если первый весенний месяц жителей Мордовии теплом особо не радовал, то второй торопится компенсировать это упущение и уже ближе к концу следующей недели обещает до +18°C.

«Март 2021 года в Мордовии характеризовался холодным режимом и неравномерным выпадением осадков. Среднесуточная температура воздуха была на два градуса ниже нормы», — рассказала ФАН об особенностях первого месяца весны ведущий синоптик Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Надежкина.

По словам специалиста, в ближайшие три дня осадков не будет. Ночью может похолодать до –2°C, а днем потеплеет до +13°C. Однако ближе к концу недели в регион придут дожди, и столбики термометров опустятся до +5°C и +10°C.

«К концу следующей недели температура будет повышаться. Потепление будет довольно серьезным — до +18°C. Все это в пределах нормы», — добавила собеседница ФАН.

Ранее ФАН писал о паводке в Мордовии. Из 19 низководных мостов под водой оказались 15.