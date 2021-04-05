Сенат Чили перенес выборы из-за пандемии COVID-19

Сантьяго, 5 апреля. Запланированные на апрель 2021 года местные выборы в Чили пройдут в середине мая. Такое решение было принято в попытке сократить заболеваемость COVID-19, сообщает TeleSur.

Национальный конгресс Чили 40 голосами против двух воздержавшихся проголосовал за перенос выборов 10 и 11 апреля на 15 и 16 мая. В первый день голосования чилийцы изберут новых мэров и губернаторов, а на следующие сутки выберут народных представителей в учредительное собрание, которое займется разработкой проекта новой конституции.

APROBADO ✅ | Conoce el detalle de la votación del proyecto que posterga las elecciones, que fue aprobado en general por el Senado.



Mañana en sesión especial se votará el proyecto en particular.https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/LHMjoKkvWq — SenadoChile (@Senado_Chile) April 5, 2021

Перенос выборов приведет к дальнейшему сдвигу электорального цикла в Чили. Так, второй тур губернаторских выборов будет проведен в июне, а не в мае, а президентские праймериз состоятся 18 июля. На данный момент неизвестно, будет ли изменена дата президентских выборов, намеченных на 21 ноября.

Предложение о переносе апрельских выборов поступило от президента Чили Себастьяна Пиньеры. 29 марта он обратился с соответствующим запросом к Конгрессу, аргументируя электоральный сдвиг угрозой общественному здоровью и необходимостью проведения массовой вакцинации.

«Наша цель состоит в том, чтобы до 15 и 16 мая вакцинировать 9,3 миллиона человек и обеспечить проведение более безопасных выборов», — заявил Пиньера.

Чили является региональным лидером по темпам иммунизации населения от COVID-19. На данный момент 10,8 миллионов чилийцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 3,9 млн человек были полностью привиты от вируса (20% населения страны). Несмотря на это страна переживает худший момент с начала пандемии в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19.

Millones de habitantes de cada país y % de vacunación.

Israel: 9

UK: 66,6

Chile: 19,1

USA: 332

Bharain: 1,6

Hungría: 9,8

Serbia: 6,9

Uruguay: 3,5

Alemania: 83

Turquía: 83,6

Brasil: 214,3

Rusia: 146,8

India: 214,3 pic.twitter.com/g4GeavjxKX — Ésther Píscore. Primera Dama ????????. (@EstherPiscore_) April 5, 2021

Средняя загруженность палат интенсивной терапии в больницах Чили превышает 90% (большинство госпитализированных — люди в возрасте до 50 лет), а 3 апреля страна обновила рекорд по новым суточным заражениям — за один день было выявлено почти 8 тысяч новых переносчиков коронавируса. В связи с этим правительство Пиньеры ввело ночной комендантский час и ограничило работу заведений досуга, развлечения и общественного питания. 5 апреля стало известно о полном закрытии границ страны до конца месяца.