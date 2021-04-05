На украинском телевидении вскрыли обман с занижением зависимости страны от РФ

Москва, 5 апреля. Украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич заявил, что Украина совершает манипуляции используя статистические показатели для того, чтобы скрыть лидерство России в структуре украинского импорта, пишет «ПолитПазл».

По мнению Марунича, украинские власти совершают ошибку, продолжая выступать с заявлениями, которые касаются поставок в страну российской продукции российского производства. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Одной из таких ошибок Марунич назвал закупку электроэнергии в Белоруссии и России, в особенности в период похолодания.

Киев отказался от необходимой своим гражданам вакцины «Спутник V», при этом от импорта электроэнергии руководство страны так же пытается откреститься, при том что Госстат приводит противоречащие этому данные.

Власти Украины продолжают манипулировать цифрами. Делается это для того, чтобы занизить масштабы торгово-экономического сотрудничества с Москвой. Но не нужно быть специалистом, чтобы понять, где истина. Киев называет главным партнером Евросоюз, но это не так. Это очень утрированная информация, и сделано это только благодаря объединению в одну графу всего европейского импорта. Китай, по их данным, расположился на втором месте, а уж потом идет Россия. Маруничу очевидно, что такой расклад сил совсем не соответствует действительности.

«Скажу откровенно: природный газ мы у русских напрямую не покупаем, но все прекрасно понимают, что это российский газ пересекает границу Словакии. Если бы он не пересекал, импорт из России был бы больше на пару миллиардов долларов», — заявил украинский специалист.

Ранее сообщалось о том, как спикер Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что украинская вакцина появится еще не скоро.