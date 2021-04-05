Депутат Госдумы назвал заявление об «украинском русском языке» реверансом в сторону Москвы

Москва, 5 апреля. Заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об «украинском русском языке» является реверансом в сторону Москвы, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По его словам, в связи с преследованием русского языка на Украине уже 20 лет длится гражданский конфликт. Также депутат сказал, что невозможно искоренить речь, которую половина населения государства считает родной.

«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык<...>В Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», — подчеркнул Бальбек.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера заявила, что Киев должен заявить о существовании «украинского русского» языка, поскольку российская сторона не имеет монополии на русский язык.