Полиция не будет проводить проверку после травмирования судьи на Кубани

Краснодар, 5 апреля. В правоохранительных органах не нашли криминала в инциденте, случившемся с Федеральным судьей в Краснодарском крае, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

По данным МВД, проверку по факту падения судьи проводить не будут. Пострадавший разбил голову из-за того, что у него случился инсульт. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел у дома государственного служащего Прикубанского районного суда Краснодара Игоря Мищенко. По предварительной информации, он получил серьезную травму, когда упал в ванной, сообщал ФАН.