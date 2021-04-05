Путин утвердил состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин одобрил состав межведомственной комиссии по обеспечению участия представителей РФ в «Большой двадцатке» (G20).

Российский лидер для утверждения состава комиссии подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации. Согласно содержанию документа, председателем комиссии стала шерпа от РФ Светлана Лукаш.

В комиссию также вошли замдиректора департамента экономического сотрудничества МИД Марат Бердыев, замминистра иностранных дел Александр Панкин, первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко и другие высокопоставленные лица РФ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил дату оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию.